Участница митинга у здания обладминистрации в Кемерово заявила, что в первые минуты пожара в торговом центре вывела больше ста человек, но остальные посетители были "закупорены, закрыты на замки". Жители Кемерово требуют отставки губернатора Скриншот: tvrain.ru "Неправда, не вывели столько детей. Я была там на первой минуте. Когда начался пожар, вывела больше ста человек, все остальные были закупорены, закрыты на замки. Эти дети звонили своим родителям, просили помощи, просили, чтобы подослали пожарных, они просили, они прощались", – заявила очевидица.Женщина подчеркнула, что видела, как уезжали пять или семь реанимационных машин с пострадавшими, получившими травмы при прыжке с верхних этажей торгового центра."Все остальные находились в помещении, никого не вывели, все были там, я слышала голоса этих детей. Они просили о помощи", – заявила она.Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. Инициативную группу из жителей российского Кемерово пропустили в один из городских моргов для подсчета точного числа погибших.В Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы у сгоревшего торгового центра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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