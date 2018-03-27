Медреформа все ближе: чего теперь ожидать украинцам от врачей
По теме:
С 1 апреля в Украине начнется самое главное нововведение
медицинской реформы, когда всем украинцам нужно будет заключить с
врачом специальный договор, пишет
со ссылкой на .
Буквально через неделю первичное звено медицины перейдет на
новую форму финансирования. А привычные нам терапевты, педиатры и
семейные врачи будут оказывать населению четко определенный
перечень медицинских услуг.
Перечень услуг выглядит примерно так:
- Непосредственное предоставление первичной медицинской
помощи пациентам.
- Формирование и контроль выполнения плана обследований и
лечения, анализ результатов исследований, а также назначение
медицинских препаратов и других лечебных мероприятий.
- Оказание медицинской помощи пациентам в неотложном
состоянии.
- Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента,
который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания
ему вторичной (специализированной) или третичной
(высокоспециализированной) медицинской помощи.
- Координация работы с другими звеньями медицинской помощи.
- Ведение пациентов, страдающих социально опасными инфекционными
заболеваниями в соответствии с законодательством.
- Осуществление иммунопрофилактики в соответствии с
действующим законодательством.
- Предоставление консультаций по ведению здорового образа
жизни.
- Проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики
инфекционных заболеваний.
- Оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по
вопросам профилактики. Разработка индивидуальных программ
обследования и наблюдения за здоровьем.
- Информирование пациента о национальных скрининговых программах
и выполнение других функций в соответствии с
законодательством.
- Динамическое наблюдение за неосложненной
беременностью.
- Осуществление медицинского ухода за здоровым
ребенком.
- Ведение больных с психическими расстройствами с учетом
рекомендаций специалиста.
- Предоставление паллиативной помощи.
- Координация и организация выполнения лабораторных исследований,
проведение забора биологического материала.
- Проведение лабораторных исследований, в том числе с
использованием быстрых тестов.
- Назначение лекарственных средств с оформлением документов в
соответствии с законодательством.
- Подготовка медицинской документации для направления лиц с
признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную
экспертизу и на медико-социальную реабилитацию.
- Оформление справок, форм, листков нетрудоспособности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира