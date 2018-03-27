Медреформа все ближе: чего теперь ожидать украинцам от врачей По теме: С 1 апреля в Украине начнется самое главное нововведение медицинской реформы, когда всем украинцам нужно будет заключить с врачом специальный договор, пишет со ссылкой на . Буквально через неделю первичное звено медицины перейдет на новую форму финансирования. А привычные нам терапевты, педиатры и семейные врачи будут оказывать населению четко определенный перечень медицинских услуг. Перечень услуг выглядит примерно так: Непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам. Формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, а также назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии. Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи. Координация работы с другими звеньями медицинской помощи. Ведение пациентов, страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством. Осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством. Предоставление консультаций по ведению здорового образа жизни. Проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний. Оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики. Разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем. Информирование пациента о национальных скрининговых программах и выполнение других функций в соответствии с законодательством. Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью. Осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком. Ведение больных с психическими расстройствами с учетом рекомендаций специалиста. Предоставление паллиативной помощи. Координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение забора биологического материала. Проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов. Назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством. Подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию. Оформление справок, форм, листков нетрудоспособности.











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