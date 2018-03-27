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Медреформа все ближе: чего теперь ожидать украинцам от врачей
27.03.2018 09:15
Медреформа все ближе: чего теперь ожидать украинцам от врачей По теме:

С 1 апреля в Украине начнется самое главное нововведение медицинской реформы, когда всем украинцам нужно будет заключить с врачом специальный договор, пишет  со ссылкой на .

Буквально через неделю первичное звено медицины перейдет на новую форму финансирования. А привычные нам терапевты, педиатры и семейные врачи будут оказывать населению четко определенный перечень медицинских услуг.

Перечень услуг выглядит примерно так:

  1. Непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам.
  2. Формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, а также назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий.
  3. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии.
  4. Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.
  5. Координация работы с другими звеньями медицинской помощи.
  6. Ведение пациентов, страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством.
  7. Осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством.
  8. Предоставление консультаций по ведению здорового образа жизни.
  9. Проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний.
  10. Оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики. Разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем.
  11. Информирование пациента о национальных скрининговых программах и выполнение других функций в соответствии с законодательством.
  12. Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью.
  13. Осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком.
  14. Ведение больных с психическими расстройствами с учетом рекомендаций специалиста.
  15. Предоставление паллиативной помощи.
  16. Координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение забора биологического материала.
  17. Проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов.
  18. Назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством.
  19. Подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию.
  20. Оформление справок, форм, листков нетрудоспособности.






Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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