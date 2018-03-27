Нетрезвая мать в Николаеве накануне сбросила с моста девятимесячного ребенка, которого спасли патрульный вместе с рыбаками. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

По данным полиции, в 21 час накануне экипаж патрульной полиции в Николаеве получил вызов, что "кричит человек о помощи".

Заявитель уточнил, что на Ингульском мосту женщина кричит, что ее ребенок упал с моста в реку. Полицейские на месте происшествия увидели женщину, которая кричала, что ее 9-месячный сын упал с моста.

"Следует отметить, что женщина была в неадекватном состоянии с явными признаками сильного алкогольного опьянения", - добавили правоохранители.

Патрульные сразу спустились под мост и, разделившись, начали поиски ребенка. Через несколько минут один из полицейских заметил на воде что-то похожее на детскую одежду, за которым он, раздеваясь, забежал в воду. В это время с расположенной неподалеку стации лодок на крики о помощи выехала лодка. Полицейской привлек внимание мужчин на лодке с помощью фонаря и вместе с ними вытащил из воды ребенка. Причалив к берегу, полицейский с ребенком на руках побежал к карете скорой помощи, которая прибыла по вызову, и передал ребенка без сознания врачам.

За жизнь 9-месячного мальчика начали бороться врачи. 42-летняя местная женщина, мать ребенка, пояснила патрульным, что она сама сбросила сына в воду из-за тяжелых семейных обстоятельств. Женщину задержали и передали следователям полиции для дальнейших разбирательств по делу.

Напомним, в подъезде дома во Львовской области нашли новорожденного ребенка.

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