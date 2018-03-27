Если я предложу Вам заниматься тяжёлой, грязной и опасной работой бесплатно – вы, конечно, скажете: «я что, дурак, что ли?» Зачем это человеку бесплатно заниматься тяжёлой, грязной и опасной работой? Если, однако, сказать, что эта работа – за деньги, то ответ уже не будет столь однозначным: по обстоятельствам возможны варианты. Если же усложнить ситуацию, и говорить не просто о деньгах, а о больших деньгах, о деньгах, способных изменить вашу жизнь кардинально, существенно повысить ваш уровень жизни, качество быта – то ответ всё больше и больше утратит однозначность.

…Спросите тех, кто воевал,

Кто вас на Эльбе обнимал,

Мы этой памяти верны:

Хотят ли русские, хотят ли русские

Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны

Музыка: Э. Колмановский Слова: Е. Евтушенко

Заниматься тяжёлой, грязной и опасной работой бесплатно никто не хочет. Заниматься ей же – но с перспективой выйти в ферзи и козыри – другое дело. Тут желающих можно и поискать, и найти.

- Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы - писал именно об этом буржуазный умеренный экономист Томас Джозеф Даннинг.

Эти азбучные истины необходимы нам, чтобы понять разницу в отношении к войне у русских и на Западе. Для русских война – не только дело тяжёлое, грязное и опасное, но ещё и всегда бесплатное. Русские войны никогда в истории не ставили экономических целей: иногда это был бой во спасение, иной раз – авантюра самодержца, но экономической выгоды из войны русские не извлекают. Отсюда их решительное и последовательное миролюбие, такой стихийный и глубоко засевший в народе пацифизм, в духе народной присказки – «что угодно, лишь бы не было войны!»

Уже в глубинах Средневековья обнаруживается расхождение между русской и западной цивилизациями по отношению к войне. Для Запада война – прежде только коммерческое предприятия, она имеет прежде только экономические цели. Её и ведут со времён Средневековья не мобилизованные бесплатно рекруты (повинность рекрутская, дворянская, казачья – являться на войну за свой счёт). Основная ударная сила европейской армии – наёмники, профессионалы военного дела, в чём и сила и слабость Европы.

Для профессионального наёмника мир – это безработица, нищета и голод. Но не будем глубоко уходить в дебри веков, рассмотрим современную глобализированную американцами рыночную экономику.

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Вообразим такой гипотетический разговор, который, допустим, я веду с европейцами:

-Европейцы – говорю я им – как вам не стыдно? Ну что вы травите Россию, разве вы садисты, и вам приятно унижать, обижать, третировать людей, которые вам не сделали ничего дурного? Зачем вообще развязана эта русофобская травля?

-Пойми, Вазген! – отвечают мне европейцы (не словами, а делами и образом жизни) – Мы и рады бы никого не травить и не душить… Но вот возьми хотя бы малюсенький пример: российскую пищевую промышленность. В ней 95% оборудования – импортные, то есть наши. Это результат нашей победы над Россией, которую вы хотите отменить! Если комиссия сенаторов из Совета Федерации РФ добьётся своей цели, и заказы на оборудование для пищевой промышленности будут перенесены в российское машиностроение – что получится?

-Как что? – удивляюсь я – Укрепится безопасность страны, задыхающееся машиностроение РФ получит хороший рынок сбыта своим заводам и фабрикам…

-Это у вас – говорят европейцы – А у нас зеркальная обратность… Ваши машиностроители заберут наши заказы, у нас начнется снижение оборотов, безработица… Мы, машиностроители Европы – недосчитаемся заказов, рабочие не получат зарплаты, нечем будет платить ипотеку, не на что станет учить детей, понимаешь? Для нас это не вопрос престижа или формальности, для нас это вопрос жизни и смерти…

Если ВАШИ машиностроители получат НАШИ заказы, то вам станет лучше, а нам – хуже. Это принцип сообщающихся сосудов, Вазген! Тут нет ничего личного – только бизнес… Наш уровень жизни, культура быта зависит от того, насколько крепко мы вас, и всех таких, как вы, побеждённых, душим. Если мы господствуем на вашем рынке, то вам, конечно, плохо, зато нам хорошо.

А если вам станет хорошо – то нам станет плохо! Ваш успех – это наш провал, понимаешь? Это и есть рынок, Вазген, это и есть конкуренция: ваши машиностроители – это потенциальные убийцы нашего машиностроения, и мы стараемся всеми путями не допустить, чтобы вы взяли свою страну в свои руки!

Вот так и поговорили… Точнее, разговор не закончен, мы и сегодня так говорим, и завтра, видимо, так же говорить с ними будем…

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Русское хозяйство сперва было общинным, натуральным, затем царским, казённым. Война ничего не добавляла в это хозяйство, а только разрушала его – пожарами, изъятием рабочих рук и т.п. Оттого она русскими никогда, кроме как бедствие, и не воспринималась.

Когда в Россию поздно и неглубоко пришёл капитализм – отчасти он принёс и общий закон агрессивности капитализма. Мужик, столыпинский переселенец, понял, для чего завоёвывать Туркестан: захватив Семиречье, мужик (или казак) получал земли Семиречья, то есть его личное хозяйство, домохозяйство пополнялось плодородной землёй. Столыпинские переселения – может быть, единственное исключение в русской истории, когда война и прибыль рядового гражданина шли рука об руку. А ведь до Столыпина мужика царизм на новые земли не пускал: мотивировал это тем, что в центральных губерниях у помещиков станет мало рабочих рук, потому, мол, нечего баловать, и т.п.

Но в России капитализм кончился быстрее, чем начался. СССР – государство, в котором тенденции царского, казённого производства (до 40% казённых (гос)предприятий при Александре III, почти все железные дороги государственные) - нашли своё окончательное воплощение. Плановое, централизованное хозяйство – миролюбиво.

Получка человека, главы семейства, в нём стабильна – она опирается на рациональные мотивации, прозрачна, источники её происхождения ясны и очевидны. Она не может немотивированно, неожиданно, неизвестно отчего, исчезнуть, как не может она немотивированно и вдруг вырасти.

Любой рост зарплат в СССР – продукт общего развития народного хозяйства, когда люди становились богаче не за чужой счёт, а все вместе, вместе. Такая прибавка и долга, и тяжела, и томительна, и невелика, и медленно прибывает, что называется, «в час по чайной ложке»…

Каждую пятилетку средняя зарплата возрастала примерно на 50 рублей (при стабильности цен). Согласитесь, пять лет – не один день, а прибавка в 50 рублей – вовсе не рост доходов сразу в 2, 4, 10 раз.

Закон труда суров: труд обогащает человека медленно. То ли дело грабёж, грабеж, афёра, обман! Тут незачем ждать пять лет для скромного улучшения. Тут иногда за один день становятся миллионерами и миллиардерами…

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Главной целью русских и советских войн была оборонческая цель: вынести рубежи обороны как можно дальше от столицы и центральных районов. Главной целью американских и европейских (опиумных) войн – выступает экономическая цель.

А именно: навязать покорённой территории, прежде только, свои экономические правил и условия, своё экономическое доминирование. Не так важно закрасить территорию на карте в свой цвет, не так важно воткнуть там свой флаг и заставить петь свой гимн, говорить на твоём языке…

Важно, чтобы ты решал – кто, кому, сколько и чего должен в хозяйственной деятельности. Понимаете – не они, туземцы, а ты! А если ты решил, что за лёгкий труд тебе положены плоды тяжёлого и долгого труда, то, в общем-то, получается пирамида, верху которой с каждым днём живётся всё легче и изобильнее, а низу – в той же динамике всё хуже и печальнее.

В предельной откровенности это выражает фраза, приписываемая народной молвой отцу династии Ротшильдов - Мейеру Амшелю Ротшильду (1744—1812): «Дайте мне возможность выпускать (печатать) деньги страны и мне нет дела до того, кто издаёт её законы!».

Я не могу утверждать, что именно он это сказал, зато могу утверждать, что Ротшильды именно это и делают на протяжении более чем 200 лет.

А именно: отделяют реальную власть, заключённую в распределении и распоряжении, от номинальной власти, выражающейся в целом ряде символов. Среди символов - короны, гимны, гербы, знамёна, «орлёные» печати, «шапки» бланков и т.п.

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Именно следовательно в рыночной экономике заработки домохозяйств, личные доходы человека – всё время то вдруг возрастают, то столь же неожиданно и необъяснимо исчезают. Заработок здесь – добыча хищника, а не оплата благами за принесённую обществу пользу.

Закон рыночной экономики – «дерись, или сожрут». Не нужен экономист-теоретик В.Авагян, чтобы понять этот закон, с ним каждый сталкивается в ежедневной практике. Это обыденная реальность той жизни, в которой мы живём: если человек не сопротивляется – оплата его труда снижается, права тают, рабочий день растёт, как и возраст выхода на пенсию, отпуска и выходные – наоборот, сокращаются.

Человек кроткий и незлобивый сердцем каждый день сталкивается с утеснением его прав – вызванным не тем, что кто-то умышленно его стремится умышленно утеснить, а с тем, что он никому не нужен. Люди расхватывают жизненные блага, как горячие пирожки, и кто зазевался – останется без пирожка. Или – с бракованным, надкусанным и в грязи поваленном пирожком…

Эта бойня, ежедневно идущая между людьми – поневоле и непременно переносится на международные отношения: никто не хочет грабить и гадить рядом с собственным домом, если есть возможность грабить и гадить за морем. Там сколотил капитал – и на покой в милое, чистое, добровидное, не загаженное местечко…

Вот что стоит за современной американской геополитикой.

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США переживают наиболее опасный момент в своей современной истории, заявил на этот счёт президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас[1].

Хаас обращает внимание, что США ведут сразу три войны: внутриполитическую с Робертом Мюллером[2] антитрампистами-глобалистами, торговую с Китаем, и другими странами и классическую с Ираном и КНДР. Почему Хаас умолчал о гибридной войне с Россией – его дело, но добавим от себя, что гибридная война с Россией сегодня – ещё один военный театр для Американской Империи.

Цель всех войн – не в том, чтобы перекроить границы (хотя иногда и это получается) и не в том, чтобы заставить кого-то переменить флаг. Идеология США – это экономическое доминирование США, при котором американские ТНК становятся олимпийскими божками, Зевсами и Посейдонами, а жители планеты – тупыми, как бараны, недоумками, управляемыми первой сигнальной системой рефлексов.

Такая откровенно пожирательская политика, ссора сразу со всеми – беспокоит многих и в числе руководства Американкой Империи (глобального паразита). Например, летом 2017 года тот же Хаас критически высказался о лозунге «Америка превыше всего», потому что это провоцирует другие страны также думать прежде только о своих интересах, а не об американских. Хаас уверен, что США не должны отказываться от задачи сохранения существующего мирового порядка.

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Это говорит нам, что в стане агрессора, в четвёртом рейхе – истерика, состояние, близкое к панике. Никогда хладнокровный и уверенный в себе агрессор не объявит войны сразу всем (на что и намекает Р.Хаас). Надо сперва разобраться с теми, кто опаснее только, и только затем, избегая войны на много фронтов, переходить к более долгосрочным планам захватов.

Но это – в теории.

На практике же Американская Империя не может решить, кто для неё опаснее: исламское пробуждение грозит отнять нефть, кровь мировой экономики, Китай – грозит стать промышленным центром мира, а Россия – геополитическим гегемоном с опорой на величайшую по силе армию в мире…

К тому же пылает задний двор в виде Латинской Америки, которую США всё труднее удерживать в узде, погрузилась в окончательную первобытность разорённая Африка, Аравия бомбит Йемен, а Йемен – Аравию, чуть было не разразилась китайско-индийская война, разгораются предсказуемые пожары амбиций в Европе…

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Если умножать и прибавлять – то можно гасить военный пожар. Но если только отнимать и делить – то потушить его невозможно. А ведь именно этим, голым отбором и дележом награбленного, и занят «мир по-американски». Никакой идеи, зовущей в завтрашний день у него нет, историю он стремится «закончить» (и сетует, что не получается завершить историю).

Единственная внятная идея Запада и капитализма – обогащение. Его можно понимать в гитлеровском смысле, то есть как обогащение нации за счёт других наций. Но очень быстро идея сползает к личному обогащению, потому что личный хапок оказывается важнее и притягательнее, чем духовный хапок твоей нации.

Понятно, что доминирующая нация будет господствовать в целом, но ещё понятнее, что алчному эгоисту, выросшему в бешенной межличностной конкуренции личное господство важнее господства в рамках нации.

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Вот к этому мы сегодня и пришли. Геополитика, ранее стремившаяся к господству своей нации, превратилась на глазах в бизнес-проекты людей, дорвавшихся до командного пульта и капитанской рубки. Уже нет ни широты, ни долготы перспектив, а есть краткосрочная и узкая алчность отбросившего все абстракции хищника за рулём держав.

Так мы пришли всем человечеством к нелепостям вроде обвинений России по «делу Скрипаля», которые, дипломатично выражаясь, «граничат с бандитизмом» (Песков), а простым языком говоря – бандитизм и есть. Криминальная разборка с быкованием и рамсованием пришла в геополитику! А дипломатия сошла к уровню базарного хамства… (Кремль назвал хамством обвинения Британии по «делу Скрипаля»):

- Это невиданное хамство. – ругается Песков - Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела…

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По сути же мы имеем дело с истерикой гегемона, чей порядок (удобный только ему одному) рушится – потому что все континенты разом выставляют счета за доставленные неудобства.

Обезумевший гегемон, давно уже живущий одним днём, дёргает за все рычаги управленческой машины, созданной поколениями ранее него, и людьми, значительно умнее его.

Он сбивает пассажирские самолёты, расстреливает «сакральные жертвы» пачками, чтобы спровоцировать толпы, организует теракты, ходит через границы суверенных государств, как ветер, не спрашивая никого даже формально. Он устраивает химические атаки, чтобы свалить на Асада, а потом и у себя дома – чтобы свалить на Россию (?!), а потом истерически визжит, видя, что рычаги машины правления миром или не действуют, или действуют не так, как он хотел.

Дело в том, что все манипуляции, ставшие для американкой масонерии традиционными (сбитые «боинги», убитые оппозиционеры, фальшивые поводы для агрессии и подкаблучные суды) – работали в условиях, когда им обеспечивали правдоподобие.

Для провокации нужна хотя бы видимость правдоподобия, чтобы хотя бы наивные уверовали в «справедливость претензий» США или Лондона. А на Западе разучились готовить легенды терактов, разучились объяснять мотивы тех, кому теракты приписывают…

Боинги сбивают по старому, как и «сакральные жертвы» цветных революций приносят, суды строчат немыслимые с правовой точки зрения вердикты кафкианского абсурда – а эффект обратный.

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Главная же ось всех событий – от украинской, сирийской войн до дела Скрипаля – изжившие себя отношения, во главе угла которых не созидание, а обман и воровство. Мошенничество обогащает быстро и обильно, но распространяет вокруг места преступления социальную энтропию. Кляксы распада расползаются по планете, превращаются в огромные зоны смертоносного хаоса и грозят гибелью всему человечеству.

Мир, как владение ловких мошенников, манипулирующих сознанием своих обираемых жертв – больше не в состоянии удерживать даже минимальной стабильности.

Обогащаясь вне созидания, за чужой счёт, дельцы сеют беспорядок, а беспорядок вырастает в полномасштабный апокалипсис, вплоть до ядерного.

Остановить безумцев – задача нашего поколения.

Задача для всех вменяемых людей планеты Земля.

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[1] С 2001 по 2013 годы Ричард Хаас занимал должность директора ФБР.

[2] Напомним, в 2017 году Роберт Мюллер был назначен расследовать российское вмешательство в американские выборы и связи президента США Дональда Трампа с Россией.

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