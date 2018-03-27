Двери кинотеатра сгоревшего ТЦ в Кемерово, где заживо сгорели десятки людей, могли запереть сотрудники из-за боязни штрафов со стороны Министерства культуры РФ и дистрибьютеров фильмов в случае, если зрителей в зале окажется больше, чем проданных билетов.

Такое мнение высказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в интервью РБК, информирует svodka.net.

«Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах, кто-то, к примеру правитель кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал. Кроме того, штрафовать могут и дистрибьюторы», — сказал он, комментируя информацию, что зрители оказались заперты в кинозале ТЦ «Зимняя вишня».

В помещении оказались заперты группы детей, которых привели посмотреть мультфильм. Они звонили родителям и просили спасти их, но быстро распространившийся пожар и едкий дым помешали это сделать. Спасателям не удалось дойти до кинозала из-за угрозы обрушения балок.

Напомним, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, между погибших много детей.

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По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

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