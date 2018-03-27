В Пакистане женщина-трансгендер впервые получила должность диктора на телеканале. Об этом сообщает ВВС .

После трех месяцев стажировки на частном телеканале Kohenoor Марвиа Малик приняли на работу. У нее есть журналистское образование, ранее она работала моделью.

Малик уверена, что работа на указанной должности поможет улучшить отношение к трансгендерам в стране.

Известно, что в Пакистане трансгендеры сталкиваются с дискриминацией, многие из них не могут найти работу. Кроме того, некоторым приходится просить деньги на улице, плясать в клубах либо заниматься проституцией, чтобы заработать на жизнь.

Как сообщал svodka.net ранее, впервые в истории глянцевой журналистики обложку издания украсила модель неопределенного пола . На страницах глянца утверждается, что имя модели - Райан Дав.

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