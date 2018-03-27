Жители сообщают о военных автомобилях в Кемерово, где проходят протесты из-за гибели десятков людей в результате пожара в торговом центре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жители требуют отставки местных властей после пожара в ТЦ Фото: ЕРА На место прибыло шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа и пять "скорых".Местный житель сообщил в редакцию издания VSE42.Ru о военной технике в городе. По его словам, автомобили выезжают из Кемерово. Мужчина предположил, что они "едут не пустые"."Едут по Кузнецкому проспекту, мосту, в сторону Логового шоссе, видимо, на выезд из города. Есть страшное предположение, что едут не пустые", – рассказал свидетель.Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева.В Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы у сгоревшего торгового центра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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