|Путин прилетел в Кемерово и попросил местных не сомневаться в количестве «официально погибших»
|27.03.2018 09:21
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Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на РИА Новости.
Он призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.
По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.
На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.