Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на РИА Новости.

Он призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

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