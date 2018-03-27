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Российских дипломатов высылают уже 24 страны мира
27.03.2018 09:24

По состоянию на сейчас уже 24 страны мира высылают 139 российских дипломатов. Об этом в своем Twitter сообщает руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский, передает

"На самом деле, уже 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только что присоединилась и выдворяет 2 россиян", - сообщает Янковский.

Напомним, вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. США решили закрыть российское консульство в Сиэтле.

Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, их выдворят в Украине в ближайшее время и их объявили персонами нон-грата.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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