В этом уверен руководитель фолк-рок-группы «Kozak System» Иван Леньо. Его заявление прозвучало в интервью «Укринформу».

Музыкант объяснил, что ему вовсе не нравится слово «патриот».

«Но я понимаю причину этого вопроса, ведь сегодня огромное количество наших людей не осознают, что для них Родина, и какими должны быть принципы страны, чтобы она считалась полноценной, независимой и процветающей. Бесспорно, мы с козаками и частью этой страны считаем себя украинцами и патриотами, хотя я не очень люблю слово патриоты… Я – украинец, и этим все сказано. Мне не нужно никому ничего доказывать, мне не нужно, чтобы меня называли патриотом», — объяснил он.

По его словам, в последнее время украинцы потеряли веру.

«Представьте себе, насколько мы, украинцы, потеряли веру, если даже музыкальные коллективы, которые поют исключительно на украинском языке, воспринимаются обществом, как какое-то невероятное служение Родине. Должно быть совсем наоборот, должно вызывать удивление, что кто-то из наших музыкантов или поэтов пишет или поет на другом языке, чем на украинском!» — сказал Леньо.

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