Каждое утро, проснувшись, ты ощущаешь на себе давление этой несвободы полицейского государства.

1. В поликлиниках по всему Крыму продолжаются “несанкционированные митинги” из страждущих попасть к врачу на прием. Тем временем упоротые ватники прейдположили, что гигантские очереди в медучреждениях образовываются из-за “зажравшихся проукраински настроенных администраторов, которые в сговоре саботируют посещения пациентов, вынуждая их идти в платные клиники для дискредитации россии, чтобы вызвать к ней ненависть”, информирует svodka.net.

2. Знакомые ватные пенсионеры не могут попасть к врачу. Жалуются на огромную бюрократию и очереди. Сетуют на то, что приходится ездить “в Украину через границу”. Но виноваты во всем (наличие “границы”, очереди, плохая медицина, маленькие пенсии…) “хохлы, которые не дают Крыму развиваться”. Как всё это у них в голове уживается, я не знаю.

3. Оккупанты зазаборивают полуостров оградой, которую используют на зонах. На режимных объектах такие заборы ставят на второй линии ограждения. У нас — сразу и везде. Пришла очередь взвыть и севастопольским пропагандонам, которые шокированы не меньше остальных жителей острова-гетто, констатируя, что “Южный берег Крыма кое-где превратился в концлагерь”.

4. Мы теряем Крым каждый день. Под застройку идут зеленые, парковые и заповедные зоны. Крымчане возмущены и открыто обвиняют оккупантов в содействии этому варварству.

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5. У ватников спросили: “Как вы считаете, какая должна быть средняя заработная плата в Феодосии и по Крыму в целом? Ваша точка зрения?”. Ватники назвали суммы от 20 до 100 тысяч рублей, в среднем — 40, чтобы более-менее нормально жить. При этом средняя зарплата в Крыму около 10-15 тысяч (4675-7012 грн).

6. Оккупанты сообщили, что педагоги в Крыму получают по 48 тысяч рублей, а врачи — по 50. Пропагандоны разместили эту новость в рубрику “Странности”.

7. Оккупанты не впустили в Крым с материковой Украины очередную партию санкционных колбас и сыров, которые перевозились в багажнике автомобиля. Будь патриотом — жри российское дерьмо.

8. Понаехавший понаехал и снова недоволен: “Проживаю в Евпатории уже постоянно 6 месяцев. Таких пыльных улиц я ещё не видел никогда в жизни. Только что имел счастье купить себе новый джип в Ростове и привезти его на автовозе в Евпаторию (эта марка в Крыму не представлена). Цвет черный, и это оказалось несчастьем. Улицы Евпатории — сплошная пыль, и вообще, город завешен пылью от машин. Ездить можно только с поднятыми стеклами. Впечатление, что улицы вообще не чистятся от наносов ветра, и это не асфальт, а полевая грунтовка. На велосипеде, думаю, ездить очень вредно для здоровья. И вы хотите наплыва легочных курортников? ХА-ХА”. Ответы: “Не нравится? Давай, до свиданья!”, “Валите туда, откуда приехали!!!!”, “Что такое пыль по сравнению с нашими чудо-дорогами”, “Садитесь в свой новый джип (непредставленной марки в Крыму) и с чистой совестью езжайте домой. Будете оттуда рекламировать наш город”, “Пора вам возвращаться на родину”, “Пост о том, когда купил джип, а похвастаться не перед кем”, “Это не пыль, батенька, это наши слезы вперемешку с исчезающим дорожным покрытием. Сами в шоке от того, как Вам трудно и непросто ездить на своем новейшем джипе, не опуская стекол и не показывая счастливое лицо обладателя неизвестного Миру авто. Кстати, джипы и грузовики вносят основной вклад в разрушение дорог и превращение их в пыль”, “Живите в Питере. Там дохрена пыли. Или в Челябинске. Нечего бранить нашу Евпаторию”.

9. Жесть! Мигрантов-нищебродов из рф в поисках лучшей жизни в Крыму становится всё больше… “Отсталый” Крым для них, как мёд для пчёл.

10. Бизнес по эвакуации авто отстегивает Гоблину. Фирмы, которым надо платить “штрафы” за возврат авто со штрафплощадки, зарегистрированы на частные лица в Ростове, Краснодаре и т.д. Вате желаю “успеха в борьбе”. Бизнес орков настолько серьезный, что модератор наделал в штаны и затёр комментарии, а потом вообще закрыл их: “В Ялте эвакуаторщики воруют автомобили. Сколько можно уже это терпеть? Жителей города держат за лохов? Может, пора уже начать бороться с этим беззаконием?”. Ответы: “В Ялте появился первый гражданин. Беда в том, что остальные ялтинцы — безвольные тушки, и следовательно ялтинцев будут разводить на деньги”, “Как они быстренько-то работают. На кол их!”, “Это бизнес на уровне властей. Ничего вы с этим не сделаете. Теперь только парковки бесплатные требовать”, “Все комменты успешно зачищены. Слава ООО «Чайка»! Из 26 комментов осталось 8”, “Нужно написать путину, а то это никогда не закончится”, “Мда… Что тут сказать… Даже комменты чистят… Не дают высказаться… Правда кому-то глаза режет”.

11. Севастополь готовится к сезону. Натыкали туристических указателей цвета дерьма. В троллейбусе увидел, что табло стало дублировать информацию на английском. При этом ЖД вокзал мертв, кроме пары электричек. Рельсы проржавели, а из ЖД касс сделали центр электронной документации. Туристы, велкам!

12. Шоу “Выборы плешивого карлика” закончилось неделю назад, но билборды с предвыборной агитацией всех кандидатов так и висят. Местным аборигенам дают понять, что на законы оккупантам плевать.

13. В акватории Азовского моря украинские пограничники задержали крымское судно “Норд” под флагом россии. Все члены команды имели при себе так называемые “паспорта” россии, которые раздавали в Крыму. Начато уголовное производство.

14. Американский беспилотник ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США совершили новые разведывательные полеты у побережья аннексированного россией Крыма.

P.S. Закончу выпуск сообщением жителя Севастополя: “Что бы вы ни думали, никто из знакомых мне патриотов не сломался здесь. Если сделал вид, что сломался, то он просто делал вид, что был патриотом. Каждое утро, проснувшись, ты ощущаешь на себе давление этой несвободы полицейского государства. Через «не хочу» продолжаешь выживать, как можешь, потому что НАДО”.

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