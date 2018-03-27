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Оболонский райсуд Киева продолжит рассматривать дело о госизмене Януковича 4 апреля
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27.03.2018 09:28
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Защита беглого экс-президента Виктора Януковича уже 11 раз сорвала
судебное заседание, заявил судья Владислав Девятко. Суд объявил
перерыв в заседании по делу о госизмене Януковича Фото: ЕРА О
соответствующем решении объявил председательствующий судья
Владислав Девятко.По его словам, в заседании объявляется перерыв до
4 апреля 10.00.Сторона обвинения требовала вынести предупреждение
адвокатам Януковича из-за неуважения к суду."Сторона защиты сорвала
уже 11 заседаний", – добавил Девятко.Янукович был президентом
Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из
страны находится в России. В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Суд
приступил к допросам свидетелей защиты. 21 марта была
допрошена свидетель Оксана Медиева, которая заявила, что не
видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в
феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос
по видеоконференцсвязи бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны
Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками
Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря
и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.
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