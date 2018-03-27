Защита беглого экс-президента Виктора Януковича уже 11 раз сорвала судебное заседание, заявил судья Владислав Девятко. Суд объявил перерыв в заседании по делу о госизмене Януковича Фото: ЕРА О соответствующем решении объявил председательствующий судья Владислав Девятко.По его словам, в заседании объявляется перерыв до 4 апреля 10.00.Сторона обвинения требовала вынести предупреждение адвокатам Януковича из-за неуважения к суду."Сторона защиты сорвала уже 11 заседаний", – добавил Девятко.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Суд приступил к допросам свидетелей защиты. 21 марта была допрошена свидетель Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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