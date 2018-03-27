В Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии потерял сознание солдат почетного караула Петра Порошенко.

С начала церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца, одетых в одинаковую форму, пишет со ссылкой на .

На десятой минуте тот, что стоял слева от Порошенко, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему оперативно подбежали несколько человек и не дали ему упасть. Солдата увели, а вместо него у знамени стали другие нацгвардейцы.

Все это произошло во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.

После того как солдата увели, Порошенко сказал в микрофон "Дуже дякую" – адресуясь то ли к аудитории, которая поддержала минуту молчания, то ли к гвардейцам, успевшим поддержать падающего знаменосца.

Вынужденная смена почетного караула. Видео:















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