Во время сегодняшнего визита в Кемерово президент России Владимир Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывают недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Во время встречи президент сообщил, что нет смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших при пожаре По официальным данным, в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Путин посоветовал не верить недостоверной информации, которая распространяется в соцсетях и пообещал, что виновные будут наказаны.

Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" - задал президент вопрос главе города.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

Во время сегодняшнего митинга в Кемерово мэр города и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Напомним, что в Кемерово жители вышли на митинг, требуя рассказать правду о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

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