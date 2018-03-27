Во время сегодняшнего визита в Кемерово президент России
Владимир Путин провел незапланированную встречу с инициативной
группой граждан, которые высказывают недоверие к ходу расследования
пожара в торговом центре.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Во время встречи президент сообщил, что нет смысла сомневаться в
официальных данных о количестве погибших при пожаре По официальным
данным, в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
Путин посоветовал не верить недостоверной информации, которая
распространяется в соцсетях и пообещал, что виновные будут
наказаны.
Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной
группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его
встреча с гражданами. "Как вы допустили принятие таких решений по
этому зданию?" - задал президент вопрос главе города.
Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014
году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал,
что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.
Во время сегодняшнего митинга в Кемерово мэр города и инициативная
группа граждан, около 15 человек, направились в морг
судмедэкспертизы, чтобы, сверить списки поступивших тел и
убедиться, что цифры соответствуют озвученным.
Напомним, что в Кемерово жители вышли на митинг, требуя рассказать
правду о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира