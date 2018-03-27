В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности

Следственный комитет прокомментировал сообщения о том, что родственники жертв погибших в пожаре в торговом центре в Кемерово могут получить тела своих близких только после подписания документов о секретности. В канале ведомства в Telegram объясняется, что эта процедура предусмотрена законом, информирует svodka.net.

«В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде только, интересами потерпевших», — заявили в СКР.

При этом в СКР заявили, что подписание документов «не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших».

Человек имеет право получить тело родственника, не подписываясь под документом о неразглашении данных предварительного расследования, пояснил РБК управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

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«Нигде в УПК (Уголовно-процессуальном кодексе) не написано, что надо подписать документ — «подписку о неразглашении», чтобы получить тело. Но в то же время УПК не ограничивает следователя. Он имеет право такой документ предъявлять. Если человек не хочет подписывать, то при двух понятых следователь должен зафиксировать факт его отказа. Человек обязательно получит тело родственника, но он будет считаться предупрежденным [о незаконности разглашения данных]», — пояснил он.

Согласно последним данным, число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово превысило 60 человек. Среди погибших есть дети, находившиеся во время пожара в детской зоне и в кинотеатре в здании. По данным МЧС, возгорание началось на четвертом этаже, после чего распространилось по всему строению. Экстренные службы продолжают разбор завалов и поиск тел погибших. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

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