В последние месяцы всё громче звучат заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что Россия в срочном порядке должна возобновить уплату членских взносов международной организации: «Это традиционная обязанность - сначала платить, а потом сотрудничать».

В Совете Европы не могут согласиться тем, что государство «наполовину член и наполовину не член».

В июне 2017 года правительство России приняло решение прекратить выплаты Совету Европы до того момента, пока европейские парламентарии не отменят свою резолюцию о лишении права голоса российских представителей, принятую в связи с «аннексией Крыма». Более девяти месяцев россияне бойкотируют заседания ПАСЕ.

Короткая справка: членский взнос России составляет почти 10% бюджета организации - это около 33 миллионов евро.

Естественно, «долг» Москвы за 2017 год в размере 22 миллионов евро и отсутствие выплат в 2018 году нанесли сильный удар по финансам Совета Европы. Кроме этого, Турция планирует сократить свой взнос до 20 миллионов евро, что на 15 миллионов меньше прежних выплат. Таким образом, в 2018 году совет Европы утратит почти 30% своего бюджета.

По поручению комитета министров Ягланд должен подготовить ряд предложений по сокращению бюджета организации, что, по мнению финансовых аналитиков, сделает менее болезненным уменьшение взносов Турции. Решение турецкой стороны в Совете Европы считают «легитимным», а бойкот российской стороны - «неприемлемым». По мнению руководства, Москва должна не только возобновить плату членских взносов, но и закрыть долг за 2017 год, «включая проценты».

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