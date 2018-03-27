В Россия считают, что Трамп принял решение под "сильным давлением американского истеблишмента"

Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают "РИА Новости" .

"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными и будут касаться того же количества сотрудников, ибо численность наших дипмиссий одинакова", - подчеркнул Джабаров, отметив, что это станет "подарком" в ответ США ".

Также он выразил уверенность, что решение о высылке сотрудников российской дипломатической миссии, конечно, было принято президентом США Дональдом Трампом под "сильным давлением американского истеблишмента" .

Причина - то, что Трамп поздравил Путина с переизбранием, и подготовка к личной встрече.

"Ему пришлось принять решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России" , - уверен Джабаров.

Напомним, что несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Власти США решили выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.