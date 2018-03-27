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Оля Полякова з"явилась на "Лізі сміху" у пікантному латексному костюмі (ФОТО)
27.03.2018 09:37
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Суперблондинка Оля Полякова не лише співачка - зірка ось уже кілька сезонів поспіль є тренером на гумористичному шоу "Ліга сміху", де не лише навчає команди, але й тішить шанувальників екстравагантими образами.

Днями зірка поділилася у мережі фото з шоу, на якому позує у рожевому латексному костюмі з голубим бантом на талії. Образ Оля доповнила босоніжками на підборах.

Допис, поширений Olga Poliakova (@polyakovamusic) 23 Бер 2018 р. о 9:59 PDT


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