Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подписчикам подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы.



По словам Климкина, в понедельник он поговорил с представителями стран Центральной Европы, между которых были журналисты, писатели и бывшие политики, "о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе".

"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", — написал Климкин на своей странице в Facebook.

При этом он заявил, что цель нынешней украинской власти — "формирование украинской политической нации".

Однако тут же заметил, что нужно "должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет".

Вместе с тем Климкин призвал подписчиков подискутировать на тему возможного введения на Украине латиницы.

"Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", — написал глава украинского МИД, обращаясь к своей аудитории.

"Идея с латиицей. Сразу возникает вопрос: а Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко писали свои тексты латиницей или кириллицей ?

Давайте сделаем их произведения недоступными следующим поколениям ? Какое в этом сохранение культурного наследия ?

И что останется ?" - Заявил политолог Алексей Якубин.

Без перехода на латиницу украинцы не станут цивилизованными людьми. Такое мнение в эфире "Обозреватель.LIVE" высказал ветеран гражданской войны на Донбассе Евгений Дикий.

Он убежден, что переход на латинский алфавит важен для украинцев с точки зрения самоидентификации.

"Это то, что незаметно формирует идентичность и осознание к какому именно миру мы принадлежим – "русско-православному" или европейскому", - заявил он.

"Когда ты на своем языке употребляешь латинский алфавит, на котором написаны произведения, формирующие современную цивилизацию, это автоматом вызывает у тебя чувство того, что ты являешься частью этого мира", - заявил Дикий.

"А когда ты каждый день натыкаешься на то, что у цивилизованного мира одна система кодов, а у тебя другая, то формируется ощущение того, что Запад это одно, а мы – совсем другое. Это противопоставление нас Европе. Кириллица – один из элементов этого противопоставления", - подчеркнул Дикий.

Он уверен, что эта реформа заденет "все "в*тное" и пророссийское".

"Адепты "русского мира" очень хорошо понимают важность таких вещей, которые формально вроде ничего не решают. И кириллицей и латиницей можно писать одни и те же слова. Теоретически и Дугина можно написать латиницей. А на практике, на уровне подсознания сработает все же – или ты часть Европы или Азиопы", - отметил Дикий.

По его словам, латинизация Украины вызовет сопротивление и непонимание в обществе лишь в том случае, если это будут делать "за один день из-под палки".

В этом случае, сказал Дикий, пригодится опыт Сербии, где оба алфавита существуют на равных правах. Также он напомнил о Молдове и странах Центральной Азии, которые после развала СССР и провозглашения независимости без проблем перешли на латинскую письменность.

Ветеран гражданской войны на Донбассе не одинок в своих мечтах. В сети многие СУГС-патриоты уже давно предлагают перейти с кириллицы на латиницу.

К примеру, подобное предложение поступило от интернет-предпринимателя из Днепра (Днепровска) Андрея Хорсева, который сослался на то, что "в 1928 году Ататюрк – президент Турции, портрет которого теперь висит в каждом турецком доме, сделал это с турецким алфавитом в рамках смены национальной парадигмы и смены вектора развития с религиозно-азиатского на светско-европейский".

Хорсев привел целый ряд плюсов в поддержку своей идеи: орфография станет проще, вывески – краше, не будет никакой транслитерации. И, наконец, не надо будет переключать раскладку на компьютере.

В марте 2016 года об этой же идее рассуждал экс-депутат Олесь Доний.

"Не факт, що коли-небудь Україна сприйме латинку як основну абетку, але, факт, що інтелектуальним елітам слід шукати шляхи по радикальному відмежуванню від "руского міра". На цьому якраз зійшлися всі учасники", – подытожил Доний на своей страничке в Facebook.

Бежать и спасаться от Русского Мира путем латинизации алфавита готовы и некоторые национально-сознательные филологи.

"Не секрет, що українську мову протягом століть, не гребуючи ніякими засобами, штучно притягували до російської. Одним із засобів злиття обидвох мов була і залишається кирилична основа як російської, так і української. Адже, як вчили совєтські мовознавці, це близькоспоріднені мови, "почти одно и то же" – варто лише глянути на їхнє кириличне написання… – писал "Портал мовної політики". – Якщо для росіян кирилиця стала їхнім першим алфавітом, то український етнос протягом своєї значно довшої історії кілька раз міняв писемність, на що були свої причини.

Як вважає сучасний дослідник Олексій Губко, праукраїнські абетки складалися протягом тривалого часу та були надзвичайно різноманітними: від ієрогліфічних елементів і клинопису до звичного для нас письма.

Дотепер на території України вже знайдено 23 абетки, яким 15–20 тисяч років. Тобто кирилицею наша писемна культура аж ніяк не обмежується".

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