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В Николаеве полицейские спасли ребенка, которого нетрезвая мать бросила с моста
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27.03.2018 09:43
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Правоохранители успели достать ребенка из воды, за его жизнь
борются медики. Женщину задержали, ей грозит грозит наказание
вплоть до пожизненного заключения. Женщине грозит пожизненное
заключение Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook "Люди
услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста
своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты.
Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его
отнесло от места падения. Полицейские безотлагательно приступили к
поискам мальчика", – рассказали в полиции.Ребенка достали из воды
живым, за его жизнь борются врачи.Родственники женщины рассказали,
что она ранее говорила о намерении выбросить ребенка или из окна
многоэтажки, или с моста. "26 марта, поссорившись с мужем и
будучи в нетрезвом состоянии, она осуществила свои намерения", –
отметили правоохранители.Женщина задержана, ее действия
квалифицировали как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15
п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Злоумышленнице грозит наказание
вплоть до пожизненного заключения.
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2073617139537907
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