Правоохранители успели достать ребенка из воды, за его жизнь борются медики. Женщину задержали, ей грозит грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Женщине грозит пожизненное заключение Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook "Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Полицейские безотлагательно приступили к поискам мальчика", – рассказали в полиции.Ребенка достали из воды живым, за его жизнь борются врачи.Родственники женщины рассказали, что она ранее говорила о намерении выбросить ребенка или из окна многоэтажки, или с моста. "26 марта, поссорившись с мужем и будучи в нетрезвом состоянии, она осуществила свои намерения", – отметили правоохранители.Женщина задержана, ее действия квалифицировали как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Злоумышленнице грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2073617139537907 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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