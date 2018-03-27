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Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП ХОЛОДНИЦЬКИЙ
27.03.2018 09:44
Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП ХОЛОДНИЦЬКИЙ
Генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.
Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП ХОЛОДНИЦЬКИЙ Юрий Луценко. Фото: Соцсети

"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП г ХОЛОДНИЦЬКИЙ" , - сказал Луценко в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина" .

Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему сейчас ничего больше сообщить.

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить, есть ли признаки уголовных преступлений, которые зафиксированы на прослушивающих устройствах, которые были установлены в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

Напомним, что  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник  опроверг информацию  о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

Добавим, что сам  Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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