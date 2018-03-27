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Вор в церкви: что показали камеры наблюдения (видео)
27.03.2018 09:45
Вор в церкви: что показали камеры наблюдения (видео) По теме:

В сети опубликовали видеозапись из камеры наблюдения в церкви, на которой зафиксирована кража ящика для пожертвований.

Видео выложил на своей странице депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич, передает .

По словам депутата, преступление произошло в храме Пресвятой Богородицы (УГКЦ) на ул. Максимовича во время службы в субботу, 17 марта. Также сообщается, что подозреваемый в преступлении был задержан через 4 дня, 21 марта.







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