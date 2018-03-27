только будут выдворены 139 человек

Об этом в Twitter сообщил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.

Переглянути зображення у Твіттері Dominik P. Jankowski@dpjankowski Dominik P. Jankowski@dpjankowski In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. 41

41 Про це говорять 75 осіб Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

По его словам, уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. Последней присоединилась Австралия, она вышлет двух россиян.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.