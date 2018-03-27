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Российских дипломатов высылают уже 24 страны
27.03.2018 09:52
Российских дипломатов высылают уже 24 страны
только будут выдворены 139 человек
Уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.
Российских дипломатов высылают уже 24 страны Фото: Reuters

Об этом в Twitter сообщил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.

 

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Dominik P. Jankowski@dpjankowski
 

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians.

07:32 - 27 бер. 2018
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По его словам, уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. Последней присоединилась Австралия, она вышлет двух россиян.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже  заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.

Украина также  приняла решение  выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что  Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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