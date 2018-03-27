Общее количество стран, которые объявили о высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку против Великобритании, достигло 23. Среди них — 15 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Албания, Македония, Австралия и Украина, которые в общей сложности изгнали почти 140 сотрудников дипмиссии РФ, пишет Newsader.

Как указывает «Радио Свобода», Исландия в качестве мер на отказ Кремля отвечать на вопросы по делу Скрипаля заявила о приостановке всех контактов с Россией на высшем уровне. Исландские власти отказались ехать на чемпионат мира по футболу в России. Ранее от поездки на чемпионат отказались члены британского правительства и королевской семьи, а также президент Польши.

Комментируя принятые меры, в Белом доме уточнили, что «США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании», передает Газета.RU.

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В Вашингтоне подчеркнули, что президент Дональд Трамп лично принял решение о выдворении дипломатов РФ.

«Это решение, к которому президент был причастен с самого начала, которое он лично принял после нескольких встреч со своей командой на минувшей неделе, и он был проинформирован о ведущейся подготовке [к оглашению решений американской стороны] в ходе уик-энда. Это совершенно [точно] его решение», — заявил представитель исполнительной ветви власти США.

Госдепартамент США выступил с заявлением по поводу высылки из страны группы российских дипломатов, открыто обвинив Москву в химической атаке против Великобритании и нарушении международного законодательства в области химического оружия, сообщает «Голос Америки».

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