Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство и запустило голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ. Опрос проводится на странице дипмиссии в Twitter.

«Администрация США распорядилась закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принимать такое решение?» — спрашивают дипломаты.

Читателям предлагается три варианта ответа: генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

За несколько часов проголосовало более 49 тысяч человек, запись ретвитнули почти две тысячи раз.

Посол Великобритании Джудит Гоф поблагодарила министра иностранных дел Украины Павла Климкина и президента Украины Петра Порошенко за решение выслать российских дипломатов

Об этом она написала в Twitter.

«Спасибо Павлу Климкину и Петру Порошенко за то, что вы стоите с Великобританией перед лицом неприемлемого поведения России», — написала Гоф.

Она также репостнула сообщение Климкина о решении выводить российских дипломатов из Украины.

Ранее политолог Константин Бондаренко прокомментировал решение Украины выслать именно 13 российских дипломатов.

«Все думают о том, как понравиться «великому белому господину». Это обезьянничание относительно тех шагов, которые принимаются в Европе, не дожидаясь дополнительных сведений по “делу Скрипаля”.

Поступила команда, есть желание показать, что “мы впереди планеты всей”», — заявил он в комментарии изданию Ukraina.ru.

Он указал на то, что количество высылаемых Украиной дипломатов значительно превышает количество российских дипломатов, высылаемых европейскими странами за исключением Великобритании.

Отметим, в ближайшее время политический аналитик Дмитрий Джангиров даст свой расширенный анализ по ситуации о дипломатическом конфликте в мире.





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