Глава МИД ждет интересные мысли

Так глава МИД откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком.

"Сегодня разговаривали с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роль Украины в центрально сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (...) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу " , - написал Климкин в Facebook .

При этом министр отметил, что нужно работать на то, что "нас объединяет, а не разъединяет".

"С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии" , - предложил министр.