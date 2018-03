Германский логистический концерн HHLA покупает эстонского стивидора Transiidikeskus Германская логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) в понедельник заключила договор о приобретении пакета акций эстонского стивидора Transiikeskus AS у его нынешнего владельца Анатолия Канаева, говорится в сообщении HHLA. Анатолий Канаев является основным владельцам предприятия. По данным агентства BNS, ему принадлежит 99,53% акций. Точную стоимость сделки HHLA не раскрывает, сообщается только, что сумма составляет несколько десятков миллионов евро. Проведение сделки требует выполнения ряда условий, она может завершиться во втором квартале 2018 года. Как сообщается, А.Канаев останется в компании в качестве члена совета директоров. "Мы рады интегрировать Transiidikeskus AS, уже являющийся прибыльным и сильным предприятием, в семью HHLA (. . .) Эта сделка позволит нам выйти на региональный рынок, который благодаря своему географическому положению и связям с Новым шелковым путем обладает большим потенциалом для роста", - приводятся в сообщении слова председателя правления HHLA Ангелы Титцрат. Transiidikeskus AS - оператор специализированных контейнерных и общегрузовых терминалов в свободной экономической зоне Муугаского порта. Оператор является лидером рынка в секторе обработки контейнеров в Балтии. В настоящее время мощность терминалов Transiidikeskus AS составляет 300 тыс. TEU и может быть увеличена до 800 тыс. TEU. В 2016 году прибыль Transiidikeskus AS при обороте в 19,2 млн евро составила 3,5 млн евро. Средняя численность работающих на предприятии составила 229 человек. Порт Мууга расположен в нескольких километрах от Таллина и является главным грузовым портом Эстонии. Hamburger Hafen und Logistik AG - логистический концерн, оперирующий контейнерными мощностями в порту Гамбург. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



