ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ТЦ В КЕМЕРОВО ДОСТИГЛО 67, В БОЛЬНИЦАХ НАХОДЯТСЯ 14 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЕ ДЕТЕЙ — ИСТОЧНИК

РИА НОВОСТИ

Сегодня в Кемерово проходит митинг, на котором присутствуют родственники жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

"Со вчерашнего дня по чатам и группам Кемерово расходятся скрины переписок WhatsApp, в которых люди рассказывают о сотнях жертв пожара в "Зимней Вишне".

Катастрофичное недоверие к местным властям вылилось в одно - горожане считают, что они занижают количество погибших.

Теперь люди хотят собрать группы и пойти по моргам - считать тела", – говорится в сообщении.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет прием родственников всех погибших при пожаре в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово и займется решением проблем, о которых они расскажут.

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", – передает РИА "Новости" слова Тулеева во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара и проведенного в Кемерово президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь и рассказал, что во время пожара погибла и его племянница.

Путин, в свою очередь, поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не работала с 19 марта и ее починкой никто не занимался.

Об этом сообщают РИА Новости.

Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом России Владимиром Путиным.

Бастрыкин также пояснил, что охранник после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - сказал Бастрыкин.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник рано утром прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира