Такое количество одновременно изгоняемых дипломатов одной страны – очень редкое, если не уникальное событие. Тем более, что изгоняют их из различных стран.

Мировое общество не стало долго раскачиваться и ждать еще какой-то тупости из Москвы. Серия консультаций официальных представителей европейских стран с президентом США и несколько телефонных разговоров лично лидеров ведущих стран вылились в начало процесса депортации российских дипломатов. Неожиданно, но больше только подчиненных Унылой лошади высылают США (60). Только за ними, более чем с двукратным отставанием, идет Великобритания (23), а на почетном третьем месте – Украина (13). Другие страны тоже присоединились к мероприятию, но в среднем они выставляют по 2-3 российских дипломата. Причем, процесс не закончился и сегодня можно ожидать расширения стран — участниц акции, что приведет к увеличению общей численности изгнанных российских дипломатов. Что характерно, высылка дипломатов — дело вполне обычное. Но такое количество одновременно изгоняемых дипломатов одной страны – очень редкое, если не уникальное событие. Тем более, что изгоняют их из различных стран.

Это говорит о том, что мировое общество уже формально ставит крест на РФ, как на субъекте международных отношений. Грубо говоря, кроме вреда они уже ничего от Москвы не ожидают. Одиозный российский депутат Калашников уже заявил о том, что все эти меры направлены на изгнание РФ из Совета Безопасности ООН. По его словам, Запад считает РФ «неудобным игроком» и потому задался целью выдавить Москву из Совбеза. По тону и смыслу этого заявления видно, что 18 лет правления Путина пошли для РФ впрок и все более или менее видные посты и должности заняли форменные дегенераты, информирует svodka.net.

В этом коротком заявлении содержится сразу две ошибки. Первая состоит в утверждении о «неудобном игроке». Слово «неудобный» тут некстати по определению. «Бахнутый на всю голову» — вероятно, «кровавый маньяк» — тоже, но если уже речь вести парламентскими выражениями, то РФ стала страной, регулярно совершающей тягчайшие военные преступления, которая уже трижды развязала войны против Грузии, Украины и Сирии, а теперь – сама того не понимая, встала на грань войны с членом НАТО – Великобританией. Между прочим, эта возможность еще никуда не делась. Прямо сейчас в Королевстве работает бригада международных экспертов по химическому оружию, которые дадут окончательное заключение о том, каким типом ХО были атакованы граждане Великобритании, а также – кто произвел именно этот образец его рецептуры.

Поскольку факт агрессии, в данном случае, нельзя соотнести с ракетным или бомбовым ударом, а также с нарушением границы государства военнослужащим противника, то факт агрессии не вполне очевиден. Именно этим и заняты эксперты. Если подтвердится, что семья Скрипаль была отравлена именно боевым отравляющим веществом, а оно было произведено на территории РФ, то именно это заключение даст «casus belli» или повод для объявления войны.

Между прочим, это понимают и союзники Великобритании, которые поддержали ее высылкой российских дипломатов. Где-то ближе к концу следующей недели должно выйти заключение специалистов, которое запустит механизм настоящих ответных действий. В этом случае, Великобритания имеет право объявить о нападении на себя и указать на конкретного агрессора и обратиться за активацией механизма взаимопомощи, Альянса. В этом случае, автоматически запускается процедура коллективной безопасности, предусмотренная статьей 5 Устава НАТО. Для того, чтобы всем было понятно, как именно это работает, приведем диспозицию этой статьи целиком:

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«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное набег на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как набег на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное набег будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.»

Как мы видим, довольно аморфный механизм принятия любых других решений НАТО здесь уступает место императиву, когда все страны альянса выступают монолитно и без раскачки. То есть, будет ли запущен этот механизм, а если да, то в каком режиме, станет понятно на следующей неделе. Но прямо сейчас мы видим подготовку к действительно жесткому ответу на агрессию. Этого ответа еще не было, но он обязательно будет, просто ждем заключения комиссии.

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В этой связи хочется отметить два момента. Первый – предельно жесткую реакцию США. Кто бы и что не говорил, но Путина и, скорее только – РФ, там уже списали со счетов и лишили субъектности. В данной ситуации, это – процесс необратимый. Ну а второй – реакция Украины. Мы оказались мощным игроком, который ведет сильную игру против Москвы. Тут мы сыграли примерно в одной весовой категории с Великобританией и США. Кстати, Лондон уже поблагодарил Украину за такую решительную поддержку его позиции. Прямо у нас на глазах намечаются контуры новой, очень активной и решительной коалиции, способной решать глобальные задачи и чувствующей плечо друг друга. Между прочим, эти вещи – взаимны. Не зря вчера прозвучало заявление командующего объединенными силами на Донбассе Сергея Наева о том, что от Главнокомандующего он получил конкретные сроки полной готовности войск для проведения операции по освобождению Донбасса и эти сроки совсем не большие.

А все дело в том, что для Украины и Великобритании существует один враг – РФ, но за первой – стоят США и НАТО, а мы только пытаемся войти в те структуры, в которые нам не дал войти первый президент Украины Кравчук, на чьих руках кровь каждого убитого и раненного россиянами гражданина Украины. Тем не менее, формат противостояния меняется быстро и сугубо в нашу пользу.

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