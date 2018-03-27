|Меньшова показала архивный снимок
|27.03.2018 10:07
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Так люблю эту старую свою фотографию, очень она «про меня»...#минуткасамолюбования#щечкищечки * #старьемое#давнымдавно *Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 25 Мар 2018 в 11:49 PDT
Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве. Ее родители – режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.Юлия Меньшова – актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер. Она лауреат российской национальной телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Ведущий ток-шоу".
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