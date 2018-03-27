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Меньшова показала архивный снимок
27.03.2018 10:07
Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась снимком из личного архива. Меньшова: Так люблю эту старую свою фотографию, очень она "про меня" Фото: juliavmenshova / Instagram "Так люблю эту старую свою фотографию, очень она "про меня", – написала телеведущая.

Так люблю эту старую свою фотографию, очень она «про меня»...#минуткасамолюбования#щечкищечки * #старьемое#давнымдавно *

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 25 Мар 2018 в 11:49 PDT
Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве. Ее родители – режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.Юлия Меньшова – актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер. Она лауреат российской национальной телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Ведущий ток-шоу".

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