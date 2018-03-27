В Харьковской области девушка в возрасте 17 лет вместе со своими знакомыми инициировала собственное похищение, потребовав от матери выкуп в размере 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в городе Лозовая. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Она рассказала, что девушка ушла на прогулку, а на следующее утро на мобильный телефон матери пришло сообщение, в котором неизвестные требовали заплатить 100 тысяч гривен за освобождение дочери.

"В ходе досудебного расследования сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции вместе с сотрудниками Лозовского отдела полиции установили местонахождение девушки. Работники полиции нашли ее в одной из квартир многоэтажки города Лозовая. Жилье снял ее 23-летний знакомый. 17-летняя девушка сообщила полицейским, что историю с вымогательством она придумала сама", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного производства по статье о мошенничестве.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, на территории Харькова в подъезде жилого дома мужчина в возрасте 30 лет, угрожая ножом, отобрал у девочки мобильный телефон .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира