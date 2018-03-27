Бывают ситуации, в которых молчать – это как раз против совести. А совесть сейчас говорит мне, что, несмотря на то, что Путина есть в чем обвинить, а конкретно в создании той системы, в которой мы существуем, не плюнуть в сторону плюющих – себя потом не почитать.

Последние дни у меня складывается четкое понимание ситуации, что, пойди завтра дождь кирпичами или ахни по моему Воронежу цунами, виноват однозначно будет Он. Президент.

Да, мне он не нравится, голосовал я не за него, факт, который скрывать не буду. Но для того, что сегодня наблюдается в инфосфере (и тем противнее, что на теме Кемерова) иного подходящего слова, кроме как «свинство», у меня нет.

И настораживает ещё то, что откровенно белоленточные оппоненты ударно подключаются к любой ситуации. Против мусорок народ вышел на трассы – вот они. Башню решили снести в Екатеринбурге – встают на защиту недостроя векового, Кемерово – и здесь они.

Противно, честно. Пиар на событиях – ладно. Пиарьтесь, зарабатывайте очки к думским выборам, черт с вами. На крови – здесь морды надо в кровь бить.

Морды бить не дадут, будем разбираться.

Если посмотреть на то, что говорят либеропомойки, то можно высмотреть четкий план, по которому они работают. В принципе, ничего удивительного, цинизм зашкаливает. А так – все как обычно.

Не знаю, кто писал этот план, но по этому плану выходит следующее безобразие: никто, кроме Путина, в происшедшем в ТРЦ «Зимняя вишня» не виноват.

И никого не волнует, что в штате собственника должны были быть люди, в обязанности которых входили бы такие действия, как проверка работоспособности и профилактические работы со средствами пожаротушения, сигнализации, замена огнетушителей и прочего инвентаря по сроку годности.

И, самое главное, они были обязаны проводить обучение персонала действиям при пожаре. Ибо залог успеха именно в том и состоит, что каждый знает, куда он бежит, какие рычаги дергает и кнопки нажимает. Где ключи от пожарных лестниц и так далее.

И обязаны быть соответствующие журналы, где должны быть подписи тех, кто прошел инструктаж, и тех, кто инструктировал.

Скажете (и будете правы), что подписи нарисовать можно. Увы, да. Видимо, это и имело место быть.

Но факт в том, что пока все эти ответственные люди считаются в либероСМИ невиновными. И, судя по всему, по ним в случае уголовных дел, будут течь просто жуткие потоки слез.

И выбешивает не пристальное внимание ко ВСЕМ фигурантам этого дела. Да, стрелочников уже «взяли», будут допрашивать и судить. Но нет сомнений, что те, кто виновен в царившем бардаке, в том, что конкретные люди, которые отключили сигнализацию, не вывели детей из горящего здания, запирали двери залов, не понесут наказания.

И уровень не тот, и это извечное «всю систему менять надо». Не вспомню, кто сказал, но суть такова: по горячим следам не надо искать стрелочников, они и не виноваты. Виноват Путин, и, естественно, созданная им система.

А конкретные люди, вовремя не закупившие огнетушители, не проверившие сигнализацию и системы пожаротушения и вентиляции, не виноваты.

Возможно, потому, что 100% их защитников делает так же, если сможет. Да еще и истерически взвизгивая на первых полосах: «Отцепитесь от людей, они в этой стране хотя что-то делают! Выше надо смотреть, выше!»

Хорошо, смотрим.

Нам столько рассказывали про жуткую коррупцию в СССР и про то, как там все было плохо. Простите, где сегодня коррупция меньше? Где она меньше, чем на 1000% по сравнению с «застойными» иногда?

Да ни одному советскому функционеру и в самом сладком сне не привиделась бы сегодняшняя вольница. Когда на работу стремятся попасть не ради оклада, а ради распила.

Смотрим вверх, смотрим. А что там?

А там ТАСС 25 марта рассказывает, что "Зимняя вишня" не проверялся пожарным надзором, поскольку является… объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

ТРЦ площадью 23 000 квадратных метров – это малый бизнес? Ладно, продолжаем.

"Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул", — говорит Еникеев.

Значит, Путин виноват?

Да, именно он в 2015 году подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса.

Законом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. При этом запрет не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ.

Напоминать надо про запрет? Если одним словом – «наныли». И в первую очередь потому, что вконец оборзевшие чиновники из пожарной охраны, налоговики, СЭС и прочие уже просто зажрались до состояния «с жиру бесятся».

Не помню, чтобы Путин такой команды давал. Сами управились.

Мне вот интересно, как хозяин «Зимней вишни» господин Штенгелов умудрился киоск свой площадью 23 000 кв. м. как малое предприятие протащить. И кому он заносил. И через кого. И сколько техдиректор ТРЦ в 2016 году в конвертик положил для представителя МЧС.

Вопрос сложный и к господину Тулееву. Он губернатор. Рекордное количество лет.

Сомневаюсь, если честно, в причастности Тулеева. Он человек очень сложный, но… Что Аман Тулеев сделал с Кемеровом, мне уже рассказали жители города.

Между тем заголосили уже и на ТВ. Даже на Первом. «Все должны уйти в отставку!»

Кто все? Губернатор Тулеев? Премьер Медведев? Президент Путин?

Белобредятина, если честно.

Это налицо самооборона системы «успешных эффективных менеджеров», вера которых – корпоративность. А вера корпоративности и включает в себя два культа: прибыли и безответственности. Ну, или минимизация личной ответственности при максимизации личной прибыли, если по-умному.

Такой принцип живет и процветает. И именно по нему любой виновный может быть оправдан тем, что наверху априори более виноватые.

Итак, что имеем?

Ответственный за персонал не провёл обучение сотрудников действиям при пожаре.

Ну и что, у нас в стране тысячи предприятий, где тысячи ему подобных не проводят таких занятий. Но виноват не ответственный за ППБ, а Путин. Ведь при нём вероятно такое отношение к своим обязанностям. Кроме того, он президент, значит, отвечает за все.

Ну, и тяжелая артиллерия: во всем виновата власть и воры-чиновники. Инструктаж не провел Ленивцев, но так как по всей России ленивцевых десятки тысяч, то виноват? Правильно, Путин!

Уважаемые, оно не многовато ли? Для одного-то человека?

Бредятиной попахивает. Путин должен помойки закрывать, ТРЦ ревизовать и так далее? Человек-паук прямо, а не президент…

Это знаете, как правильно называется? Инфантилизация!

Когда вроде бы взрослые дяденьки, сидящие на хороших должностях, и вообще, ведущие такую жизнь, что дай бог нам каждому, вдруг в случае ЧП начинают писаться в дорогие брюки и звать на помощь маму.

Только мама тут не поможет. А отвечать не хочется. Особенно перед своими, по законам, для себя написанным.

И слава богу, есть Путин. Валим все на него.

Какая-то секта или вера, да?

Но это все было очень давно. Когда все непонятное обожествлялось и богом же объяснялось. Но у нас все-таки времена иные на дворе.

Хотя да, на Украине все мировое зло действиями Путина объясняют – и ничего. Живут.

Но на Украине это сегодня выглядит совсем печально. Наш черед?

Или все-таки как-то переламывать все это и начинать РАБОТАТЬ по-настоящему? Без оглядки на Путина?

И да, конвертики для чиновничков… Повторюсь, не знаю, сколько было в конвертике образца 2016 года, уж слишком откровенно инфантильно мямлили господа из МЧС про проверку. То ли была, то ли не было.

Но 64 пластиковых мешка с телами – это плата за тот конвертик.

Слишком высока, на мой взгляд, цена. Но – заплатили.

Россия, ты как? Дальше платишь или думаешь?

Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/

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