Специалисты из Массачусетского технологического института разработали роботизированную рыбу SoFi. Их изобретение будет шпионить за обитателями морей и океанов.

svodka.net/

Глубоководные виды животных долгое время не были доступны для научных кругов. Чтоб не рисковать человеческой жизнью исследовать морские и океанические глубины теперь будет рыба-робот, информирует svodka.net.

SoFi внешне очень напоминают живую рыбу. Ее тело покрыто гибким пластиком и силиконовым каучуком. Внутри корпуса ученые запрятали электронику и модуль управления.

Двигается роботизированная рыба очень реалистично. SoFi оборудована двумя воздушными камерами, работающими как поршни. Благодаря им ее движения плавные, что позволяет не привлекать лишнего внимания со стороны глубоководных жителей.

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Управлять SoFi будут с помощью водонепроницаемого пульта. Снимать робот сможет на глубине ниже 15 метров. Передача файлов на компьютер осуществляется на протяжении 40 минут, передают новости технологий.

В будущем ученые планируют сделать SoFi еще более глубоководной, покрасить в естественные «рыбные» цвета и откорректировать движения.

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