"Дэдпул-2". Вышел трейлер фильма с Рейнольдсом. Видео
27.03.2018 10:15
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали первый трейлер
супергеройского фильма “Дэдпул-2”. Это продолжение истории наемного
убийцы Уэйда Уилсона (Дэдпула), обладающего сверхсилой. Режиссером
второй части "Дэдпула" стал Дэвид Литч. Роли исполнили Райан
Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Ти
Джей Миллер, Зази Битц, Эдди Марсан, Джек Кеси. | Главную
роль исполнил Рейнольдс Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube