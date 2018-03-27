Мэр Кемерова отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они убедились, сколько тел погибших были доставлены после пожара

К тому же президент РФ Владимир Путин во время совещания в Кемерове между причин происшествия назвал небрежность и халатность.

"Что у нас происходит, ведь это не боевые действия, а не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей и почему? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства" , - сказал Владимир Путин.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.