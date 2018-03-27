Пострадавший после трагедии в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, чья семья погибла при пожаре, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Скворцова рассказала, что самый тяжелый из пострадавших – 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелые травмы.

При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сказала Скворцова.

Напомним, тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.

Люди потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.

Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Украинцев не было между погибших после опознания 15 жертв.

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