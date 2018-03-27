Кампания "Врач для каждой семьи" стартует в Киеве 2 апреля

Кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи" в рамках медицинской реформы стартует в столице 2 апреля, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В администрации заверили, что в настоящее время столичные медучреждения первичной медпомощи готовы к началу кампании.

"Для подписания декларации необходимо прийти к врачу с паспортом и идентификационным кодом, а также с телефоном (для регистрации в системе). Декларацию от имени ребенка может подписать любой из родителей или покровитель, имея при себе свидетельство о рождении маленького пациента", – цитирует пресс-служба слова директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

В каждом медицинском учреждении первичного звена назначено ответственное лицо, к которому следует обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с выбором врача.

Медреформа предусматривает, что терапевт может обслуживать до 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр - 900.