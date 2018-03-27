Смотришь на этих – и видишь, как мы им надоели, как мы им мешаем, со всеми погибшими детьми, с непонятными требованиями.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский политик Дмитрий Гудков.

Путин и Тулеев так и не вышли к митингующим в Кемерове, на площади.Путин уже улетел, Тулеев уехал домой. Зато телевидение покажет «соболезнования Путина», спрятавшегося от народа. Их уже сейчас распространяют по всем доступным каналам – в отличие от идущего митинга, информирует svodka.net.

А к людям вместо президента отправили Росгвардию.

С сайта Рязанской области убрали сообщение о трауре.

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В Москве объявлять и не думают (приходите в 7 на Пушкинскую почтить память погибших).

Расчеловечивание зашло слишком далеко, его уже не повернуть вспять.

«Мы говорим о демографии и теряем столько людей». Это у Путина не нашлось других слов о трагедии. Демография. Статистика.

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«Вы пиаритесь на трагедии». А это кемеровский вице-губернатор отцу троих погибших детей.

Возможно, все эти люди могут хотя бы со своими близкими разговаривать как-то по-людски. А может быть, и нет, и в них уже давно нет ни сердца, ни даже ума, который бы мог его заменить.

Эта история, кроме прочего, о выборности. Безусловно, она не гарантия от людоедов во власти. Но настоящие выборы заставляют человека, который через них прошел, уметь отвечать на эмоции. Самому чувствовать или хотя бы имитировать с высокой степенью достоверности.

А смотришь на этих – и видишь, как мы им надоели, как мы им мешаем, со всеми погибшими детьми, с непонятными требованиями.

«Ну чего, чего им надо, – читается во всех этих сытых раздраженных лицах. – Денег? Вот им денег. Мало? Чего еще-то?»

Они не поймут. И позовут ОМОН.»

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