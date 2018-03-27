В отличие от сигнализации, система оповещения о пожаре в торговом центре в Кемерове работала, но охранник после начала пожара ее не включил, заявили в Следственном комитете РФ. Глава Следкома рассказал Путину о неисправной сигнализации в сгоревшем ТЦ Фото: ЕРА "Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался", – заявил Бастрыкин.В отличие от сигнализации, система оповещения о пожаре работала, но охранник после начала пожара ее не включил.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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