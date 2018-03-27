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Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"
27.03.2018 10:25
Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"
Австралия считает поведение России "безрассудной и направленной подорвать международную безопасность и соглашения о запрещении химического оружия"
Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипача и его дочери в Великобритании.
Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" Фото: Freedman Club

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте премьер-министра страны Малкольм Тернбулл.

"Два российских дипломата, идентифицированы как скрытые сотрудники разведки, будут высланы в течение семи дней правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, согласно Венской конвенции" , - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Австралия считает поведение России "безрассудной и направленной подорвать международную безопасность и соглашения о запрещении химического оружия" .

Австралия также напомнила о том, что ввела санкции в 2014 году в ответ на агрессию России в Украине.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже  заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.

Украина также  приняла решение  выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что  Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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