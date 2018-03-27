Осенью 2018 года Польша приступит к строительству забора на границе с Украиной и Беларусью. Об этом сообщил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, передает Польское радио .

Забор намерены возвести для предотвращения миграции диких кабанов и распространения африканской чумы свиней.

"Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - сказал он.

Строительство обойдется приблизительно в 71 миллион евро и займет три-четыре года. Отмечается, что забор будет представлять собой сетку высотой до двух метров, которую закрепят на глубине примерно полметра. Кроме того, сообщается, что забор установят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью, протяжностью около 1 тысячи километра.

Как сообщал svodka.net, в Польше правительство разрабатывает новые положения социально-миграционной политики , которые позволят упростить присутствие в стране трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

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