Курс Bitcoin 27 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником потерял около 6%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 27 марта, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 7927.68 BTС/USD (-5.83%)

Американская биржа Bitfinex 7919.00 BTС/USD (-5.84%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (8418.56 BTС/USD) упал на 5.83%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 31 401 478 долларов на 3904 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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