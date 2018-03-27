Украинская певица Настя Каменских, известная также как NK, сняла в ванной ролик. Каменских в ролике показала новую прическу Фото: kamenskux / Instagram Видео она разместила в Instagram."Так непривычно с такими волосами, но мне так нравится", – прокомментировала она свой образ. Так непривычно с такими волосами * но мне так нравится * а вы что скажете? •••••••••••••••••••••••• It’s so unusual to be with such hairstyle! But I love it! What do you think? Like it? Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 26 Мар 2018 в 8:08 PDT У Каменских волосы вьются от природы. На видео она демонстрирует выпрямленные волосы.В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого была Каменских, сообщил о прекращении деятельности, которая началась в 2006 году. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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