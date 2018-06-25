|Билык показала подросшего младшего сына
|25.06.2018 09:28
|
"А ты видел последний клип моей мамы?" * #детиэточудо #детитанцуют #песнядня #мальчикмой #irinabilyk #музыкальный #клипы #неховайочей #украина * #celebritylook #viva #иринабилыкПубликация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 22 Июн 2018 в 5:33 PDT
На заднем плане, в расфокусе, находятся родители мальчика – Билык и ее муж, режиссер и фотограф Аслан Ахмадов.Табриз появился на свет 9 декабря 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.Последний на момент написания новости клип Ирины Билык – "Не ховай очей" – можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Поделитесь статьей с друзьями