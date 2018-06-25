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Билык показала подросшего младшего сына
25.06.2018 09:28
Украинская певица Ирина Билык показала своего двухлетнего сына Табриза. Билык: Дети – это чудо Фото: bilyk_iryna / Instagram "А ты видел последний клип моей мамы", – подписала кадр певица и отметила пост хештегом "дети – это чудо".

"А ты видел последний клип моей мамы?" * #детиэточудо #детитанцуют #песнядня #мальчикмой #irinabilyk #музыкальный #клипы #неховайочей #украина * #celebritylook #viva #иринабилык

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 22 Июн 2018 в 5:33 PDT
На заднем плане, в расфокусе, находятся родители мальчика – Билык и ее муж, режиссер и фотограф Аслан Ахмадов.Табриз появился на свет 9 декабря 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.Последний на момент написания новости клип Ирины Билык – "Не ховай очей" – можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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