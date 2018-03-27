Правительство страны также призвал РФ объяснить, как нервный агент, сначала произведенный в советских лабораториях, стал использоваться для нападения в Великобритании

"Среди мер, принятых Исландией, - временная отсрочка только двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями. Следовательно, исландские лидеры не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу в России этим летом" , - сообщает МИД страны.

Правительство Исландии также призвал Россию дать объяснение тому, как нервный агент, сначала произведенный в советских лабораториях, стал использоваться для нападения на гражданских лиц в Великобритании.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования и сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия" , - говорится в сообщении.

Также в МИД страны был вызван дипломат РФ в Исландии.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.