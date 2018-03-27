Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, срок полномочий которой заканчивается в среду, 28 марта, не собирается выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.

«Всем, кому все время мешала Корчак, ее «неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные» действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, «связи с «Народным фронтом», голос, внешность и т. п., хочу сообщить – в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием «бремя славы» переложу на чужие плечи», – написала Корчак на своей странице в Facebook.

Кроме того, она выразила надежду, что на внеочередном заседании смогут избрать нового главу Национального агентства. Напомним, НАБУ расследует дело по новой машине Натальи Корчак, которой не оказалось в декларации чиновницы. Также НАБУ заподозрило главу НАПК Наталью Корчак в конфликте интересов.

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