Визит Климкина в Нью-Йорк отменен Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк 27-28 марта отменен, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. "Запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен", - говорится в сообщении. Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Марьяна Беца, отмена визита связана с ухудшением состояния здоровья министра. Ранее пресс-служба МИД сообщала о том, что П.Климкин 27-28 марта посетит с рабочим визитом Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира". Также планировался ряд встреч министра с иностранными партнерами и руководством ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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