|Красный свет "зеленому". Юань и рубль объединились против доллара
|27.03.2018 10:36
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Шанхайская биржа открыла торговлю нефтяными фьючерсами за юани. Это ощутимый удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей. Как черное золото поможет китайской валюте приобрести статус мировой и какие дивиденды ждут рубль.
РИА Новости / Александр Штоль
Новый ориентир
Инструмент по продаже нефтяных фьючерсов в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже получил аббревиатуру INE. Торги проводит швейцарский трейдер Glencore.
Это уже вторая попытка Пекина запустить биржевую торговлю нефтью в юанях. Первую предприняли в 1993 году, но неудачно. Эксперты объясняют это нестабильной ситуацией на сырьевых рынках, а также тогдашней слабостью юаня.
С тех пор многое изменилось. В 2016 году МВФ включил юань в корзину специальных прав заимствования (SDR). Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард назвала это решение важным этапом интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему.
Теперь юань — третья по значимости валюта в корзине МВФ. И все же его использование в международных расчетах пока ограничено. Около 70% всех торговых сделок в мире приходится на доллары, 20% — на евро.
Доля юаня в общем объеме всех платежных операций, зафиксированных SWIFT (глобальной информационно-коммуникационной системой платежей и расчетов) в 2017 году, — 1,61%. Торги нефтяными фьючерсами призваны улучшить эту статистику.
РИА Новости / Алексей Бабушкин style="text-align: center;">Нефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия — Китай"
Сырьевой протеже
Именно это во многом обеспечивает доллару статус ведущей мировой резервной валюты. Юань же претендует на то, чтобы вытеснить "американца" с одного из самых быстрорастущих рынков нефти в мире.
Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков считает, что открытие торговли нефтяными фьючерсами за юани — уже повод для спекулянтов выставлять короткие позиции на доллар (то есть продавать его) и длинные позиции — на юань.
Цена барреля нефти на Шанхайской бирже будет пересчитываться в юани исходя из долларовой цены на NYMEX и ICE. "Глобальные игроки вряд ли захотят покинуть привычные им биржевые площадки и переместить крупные объемы в Шанхай. Как минимум из-за потерь при конвертации долларов в юани", — прокомментировал аналитик "Финама" Сергей Дроздов.
AFP 2018 / Bryan R. Smith
Убрать посредника
Источник РИА Новости, близкий к руководству Петербургской биржи, на условиях анонимности сообщил, что сейчас идут активные консультации с китайскими коллегами. На днях российские специалисты отправились на переговоры в Шанхай.
В повестке дня — координация действий с тем, чтобы оба фьючерсных контракта поддерживали друг друга. На признание глобальными игроками новых эталонных сортов нефти уходит до трех лет. Значительно быстрее (уже через год-полтора), по мнению собеседника РИА Новости, следует ожидать признания рынком нефтяных фьючерсов в рублях и юанях.
Игорь Наумов
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