Удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко обвиняют в шпионаже. Во время предварительных слушаний он вину в полном объеме не признал, сообщил его адвокат Марк Фейгин. Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве Фото: Mark Feygin / Twitter ."Процесс по делу Сущенко начался", – написал Фейгин. Адвокат добавил, что Сущенко вину в полном объеме не признал. Процесс по делу Сущенко начался pic.twitter.com/cRgpsivU5q — Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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