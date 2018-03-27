В российском Кемерово, где ранее в ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре погибли 64 человека, тысячи жителей вышли на протест на центральную площадь.

Митингующие уже снесли ограждения, выставленные полицейскими, и подошли близко к зданию областной администрации, передает

Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева.

Еще одно требование — обнародовать настоящие данные по погибшим. Как сообщается в Telegram-канале Mash, по чатам и группам Кемерово расходятся скрины переписок WhatsApp, в которых люди рассказывают о сотнях жертв пожара в «Зимней Вишне». Катастрофичное недоверие местным властям вылилось в одно — горожане считают, что они занижают количество погибших.

Теперь люди хотят собрать группы и пойти по моргам — считать тела.

Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».

К митингующим уже выходил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. «Мы вам сказали правду», — заверил он людей. Однако в ответ услышал: «Позор!».

Собравшиеся на митинг ведут свой список погибших и просят всех, кто потерял родных, подойти и записать данные. Говорят, что в неформальном списке уже больше официальных данных.

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