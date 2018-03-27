|Автозаки уже готовы: тысячи жителей Кемерово вышли на протест из-за трагедии в ТРЦ (фото)
|27.03.2018 10:39
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В российском Кемерово, где ранее в ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре погибли 64 человека, тысячи жителей вышли на протест на центральную площадь.
Митингующие уже снесли ограждения, выставленные полицейскими, и подошли близко к зданию областной администрации, передает
Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева.
Теперь люди хотят собрать группы и пойти по моргам — считать тела.
Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».
К митингующим уже выходил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. «Мы вам сказали правду», — заверил он людей. Однако в ответ услышал: «Позор!».
Собравшиеся на митинг ведут свой список погибших и просят всех, кто потерял родных, подойти и записать данные. Говорят, что в неформальном списке уже больше официальных данных.